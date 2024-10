Sebastião Melo e Maria do Rosário votaram na manhã deste domingo (27) - Reprodução / GloboNews

Publicado 27/10/2024 12:00 | Atualizado 27/10/2024 12:03

Acompanhados por aliados e cercados de apoiadores, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), votaram deste domingo (27). Os postulantes ao cargo do executivo da capital do Rio Grande do Sul compareceram nas suas zonas eleitorais após compromissos com a imprensa pela manhã.

Deputada federal, Rosário votou no Colégio Murialdo, no bairro São José, na Zona Leste, acompanhada da candidata à vice, Tamyres Filgueira (PSOL). Ela comentou a importância das propostas apresentadas para a cidade.

"Já nos sentimos vitoriosas em trazer propostas para a nossa cidade e acreditamos que Porto Alegre fez, ao longo desse segundo turno, uma virada importante. Muitos eleitores que não votaram estão vindo às urnas. Eu tenho fé e muita convicção de que as ideias que apresentamos são importantes para a cidade", afirmou.

Já Melo, que busca a reeleição, votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, na Zona Sul da cidade, com o vice atual e a candidata à vice, Ricardo Gomes e Betina Worm (PL), respectivamente. Após sair da cabine, ele mostrou o seu comprovante de votação e falou com os jornalistas.

"Quero fazer um apelo aos porto-alegrenses que moram na Grande Porto Alegre e no litoral que votem. Estou vendo, e os relatos que estou ouvindo, é que tem menos gente votando do que no primeiro turno, quando já tivemos uma grande a detenção", disse.

A última pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada neste sábado (26), mostra o emedebista com 63% das intenções de voto, contra 37% da petista.