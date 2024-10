Evandro Leitão votou na manhã deste domingo em Fortaleza - Reprodução / GloboNews

Publicado 27/10/2024 11:31 | Atualizado 27/10/2024 11:43

O candidato do PT à prefeitura de Fortaleza (CE), Evandro Leitão, votou nesta manhã em sua sessão eleitoral na capital cearense. Leitão é a maior esperança do PT para voltar a governar uma capital depois de ficar sem nenhuma na eleição de 2020 - as últimas pesquisas mostram ele e o bolsonarista André Fernandes (PL) empatados.

Leitão era do PDT e se filiou ao PT visando à eleição municipal menos de um ano antes do pleito. Ele teve 34,3% dos votos no primeiro turno, contra 40,2% de André Fernandes. O candidato petista foi um dos poucos que teve apoio presencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta eleição. Sua campanha também tem participação direta do ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará e principal líder político do Estado.

Além da necessidade de retomar a prefeitura de pelo menos uma capital, há uma questão simbólica envolvendo Fortaleza e o PT. A cidade cearense foi a primeira capital conquistada pelo partido, em 1985, com Maria Luíza Fontenele.