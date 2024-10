Guilherme Boulos (PSOL) se manifestou através das suas redes sociais - Reprodução / Instagram

Guilherme Boulos (PSOL) se manifestou através das suas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2024 15:52 | Atualizado 27/10/2024 16:00

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) se defendeu das declarações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disse, sem apresentar provas, que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) estaria orientando eleitores a votarem nele , conforme mensagens interceptadas. O psolista afirmou, neste domingo (27), que as falas são "irresponsáveis e mentirosas" e entrou na Justiça contra o mandatário e o adversário nas eleições, Ricardo Nunes (MDB), por abuso de poder político e do uso dos meios de comunicação.

"Acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, de virada acontecendo na cidade, e partiram para o desespero absoluto. É o 'laudo falso' do segundo turno, no dia da eleição e usando a máquina na boca do governador do estado. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo neste momento em São Paulo, para tentar influenciar as eleições e para mais uma vez, como fizeram na campanha toda, tentar botar medo nas pessoas", disse.

"Eu acionei a minha equipe jurídica e vamos entrar com todas as medidas cabíveis contra o governador e quem propagou essa mentira. Ele está dizendo que aconteceu? Então mostre. É a mesma coisa do laudo. Fiquei o primeiro turno inteiro tendo que responder sobre um ataque absurdo de uso de drogas", declarou.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) afirmou que não teve conhecimento e nem recebeu "nenhum relatório de inteligência nem nenhuma informação oficial sobre esse caso específico". A instituição declarou que Boulos "entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) na 1ª Zona Eleitoral por abuso de poder político e abuso no uso dos meios de comunicação", contra Tarcísio e o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB).