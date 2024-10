No discurso da vitória, Ricardo Nunes fez um agradecimento especial ao governador Tarcísio de Freiras - Fernando Frazão/Agência Brasil

No discurso da vitória, Ricardo Nunes fez um agradecimento especial ao governador Tarcísio de FreirasFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 27/10/2024 20:33

Reeleito prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), subiu ao palanque cerca de meia hora após o resultado ser declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao lado de familiares e apoiadores, e discursou para agradecer o apoio do paulistano. O mandatário lembrou dos ataques dirigidos à sua esposa e o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que estava ao seu lado no palco. "A campanha terminou, a hora das diferenças passou, e vamos governar para todos", afirmou.



Ao citar as críticas e posições de seus dois principais adversários, disse que "a democracia deixou uma grande lição”. “O equilíbrio venceu todos os extremismos. São Paulo falou e mandou recado para todo o país. O que o povo precisa é de emprego, segurança, melhorias e oportunidades", disse.



Ele lembrou do ex-prefeito Bruno Covas, quando dizia que não se faz política com ódio. Nunes foi eleito vice-prefeito de Covas há quatro anos, e cujo filho, Tomas, esteve presente na comemoração, em meio aos políticos.



Ricardo Nunes falou das obras realizadas e do reconhecimento aos esforços de seu governo. "A política não pode ser feita com máscaras ao invés de realizações, com posições de extremos ideológicos, mas deve se preocupar com resultados concretos para a população".



Presença constante nos palanques de campanha, o governador Tarcísio de Freitas acompanhou Nunes no evento deste domingo, e atribuiu a vitória à frente ampla formada em torno da campanha. "Foi uma vitória do trabalho sobre a lacração, e vem muito mais por aí", disse.



Com maioria na Câmara Municipal em seu primeiro mandato, Nunes, que teve dois mandatos como vereador, teve em candidatos e parlamentares eleitos cabos eleitorais atuantes, com peso político na disputa em seus dois turnos, alguns dos quais participaram da gestão em secretarias e subprefeituras, principalmente nos dois últimos anos.



Falas polêmicas