Apesar da vitória em São Paulo, Bolsonaro sofreu derrotas em capitais importantesReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 20:06 | Atualizado 27/10/2024 20:11

A maior conquista do bolsonarismo ocorreu em São Paulo, com a vitória de Ricardo Nunes (MDB) sobre Guilherme Boulos (PSOL). Na capital paulista, Bolsonaro investiu para evitar a vitória do candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porém enfrentou um racha no eleitorado de direita. Parte dos conservadores optou no primeiro turno pelo ex-coach Pablo Marçal (PRTB).

Para alguns analistas políticos, a divisão do eleitorado bolsonarista em São Paulo pode significar “perda de liderança” do ex-presidente, notadamente entre os evangélicos e a classe média baixa. Há também quem atribua a maior responsabilidade pela vitória de Ricardo Nunes ao governador Tarcísio de Freitas, principal cabo eleitoral do emedebista.

Duas derrotas do PL são emblemáticas. Em Fortaleza, o petista Evandro Leitão derrotou a bolsonarista André Fernandes, que terminou o primeiro turno como o candidato mais votado. A virada, que parecia pouco provável, ocorreu na reta final da campanha. Leitão venceu a disputa por uma diferença apertada — cerca de 10 mil votos. Apesar de não ter ido à capital cearense para as atividades de campanha de Fernandes, Bolsonaro sabia da importância de conquistar a prefeitura, que está nas mãos da esquerda há várias gestões. A vitória do PL abriria uma importante frente política no Nordeste, região que garantiu a vitória de Lula em 2022.

Se Bolsonaro não participou diretamente da campanha em Fortaleza, ele jogou peso na disputa em Goiânia. O ex-presidente esteve duas vezes na capital de Goiás para participar de comícios de Fred Rodrigues. O empresário Sandro Mabel (União) contou com o apoio do governador Ronaldo Caiado. O confronto em um estado onde o eleitorado conservador é predominante, representou uma demonstração de força do chefe do Executivo local.

Curitiba foi um caso atípico. Na capital paranaense, Eduardo Pimentel (PSD) disputou — e venceu — o segundo turno tendo Paulo Martins (PL) como candidato a vice na chapa. Mesmo assim, Bolsonaro optou por apoiar Cristina Graeml. A decisão, segundo políticos do Paraná, foi uma tentativa de evitar que o governador Ratinho Jr se transforme em uma opção de candidatura da direita à Presidência da República em 2026.