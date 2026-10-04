Validade de votos em Dallagnol está condicionada ao julgamento da candidatura no plenário do TSEMarcelo Camargo/Agência Brasil
Nunes Marques reverte decisão que barrava candidatura de Dallagnol
Presidente do TSE determinou que nome do candidato ao Senado pelo Paraná apareça nas urnas e que votos na chapa sejam processados
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