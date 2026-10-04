Eleitores que não justificarem a ausência às urnas deverão pagar multa R$ 3,51 por turno - Valter Campanato / Agência Brasil

Eleitores que não justificarem a ausência às urnas deverão pagar multa R$ 3,51 por turnoValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 04/10/2026 11:11





Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação acontece para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.



O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.



O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno. O painel de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 1.430.963 de pessoas tinham justificado seus votos até as 9h30 deste domingo (4). A justificativa ocorre quando o eleitor está fora de seu domicílio eleitoral durante a votação. O telão com os dados fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação acontece para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno.

Eleitores no exterior enviaram 124 mil justificativas até às 7h

O TSE informou na manhã deste domingo que havia 124 mil justificativas no e-Título vindas de eleitores do exterior até às 7h. Apesar de cada seção eleitoral colar na parede o seu resultado do boletim de urna, o TSE informa que só começará a divulgar os resultados eleitorais a partir do fechamento das urnas no Brasil, mesmo que haja fechamento antes em outros países.

Presidente do TSE afirma que eleição é segura

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, foi o primeiro a votar na abertura da sua sessão eleitoral em Brasília. Nunes Marques ainda mantém seu domicílio eleitoral em Teresina, Piauí, mas pediu para votar em trânsito em Brasília.



Logo após registrar seu voto, o ministro afirmou que, apesar do clima adverso ter causado a necessidade de mudança de algumas seções eleitorais pelas regiões Sul - excesso de chuva - e Norte - seca -, o processo é "seguro" e deve seguir com "naturalidade".



"Os locais mais extremos no Brasil, onde ocorrem as secas, e as chuvas que chegaram fortemente na região Sul do País. Tivemos alguns deslocamentos, seção eleitoral, mas feito em dias anteriores, e amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão se transcorrer na maior normalidade", afirmou a jornalistas.