Eleitores que não justificarem a ausência às urnas deverão pagar multa R$ 3,51 por turnoValter Campanato / Agência Brasil
Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação acontece para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.
O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno.
Eleitores no exterior enviaram 124 mil justificativas até às 7h
Presidente do TSE afirma que eleição é segura
Logo após registrar seu voto, o ministro afirmou que, apesar do clima adverso ter causado a necessidade de mudança de algumas seções eleitorais pelas regiões Sul - excesso de chuva - e Norte - seca -, o processo é "seguro" e deve seguir com "naturalidade".
"Os locais mais extremos no Brasil, onde ocorrem as secas, e as chuvas que chegaram fortemente na região Sul do País. Tivemos alguns deslocamentos, seção eleitoral, mas feito em dias anteriores, e amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão se transcorrer na maior normalidade", afirmou a jornalistas.
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