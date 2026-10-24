Lula lamenta comportamento de Flávio e diz que adversário 'mente descaradamente'Reprodução TV Globo
“Eu já participei de muito debate. Eu já vi muita gente contar mentira. Agora, esse cidadão é inigualável. Porque ele mente descaradamente, ele não tem nenhum compromisso com nenhuma verdade. Ele vai mentindo e vai soltando a mentira. É muito difícil para a sociedade brasileira assistir a um debate com uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Ele não tem história, não tem passado, não tem nada. Todo o passado dele é muito ruim. É muito ruim a vida dele como deputado e como senador. Não tem um projeto de lei, não tem nada que ele fez de bom nesse país. Ele ainda continua mentindo descaradamente. É uma pena. Eu espero que o povo brasileiro saiba o que fazer para não permitir que haja um retrocesso nesse país”, afirmou.
Questionado sobre a retomada de autonomia do Banco Central, o presidente falou sobre a atual situação econômica mundial e revelou confiar no trabalho de Gabriel Galípolo.
“Hoje nós temos um problema de câmbio que está nos forçando. Tem duas guerras nesse mundo, mas eu confio no Galípolo. Ele é um bom presidente do Banco Central, é um moleque muito inteligente e eu tenho certeza que ele vai normalizar as coisas, na medida em que a gente vá pacificando o mundo, porque o mundo está conturbado”, disse.
Os candidatos foram convidados para participar de uma entrevista coletiva com jornalistas após o debate, mas ambos decidiram não falar com a imprensa e deixaram os Estúdios Globo quando o encontro chegou ao fim.
Último debate
Nas considerações finais, Lula pediu votos para o segundo turno e defendeu sua trajetória política, afirmando que o eleitor deveria escolher entre a continuidade de seu projeto e o retorno de um grupo que, segundo ele, ameaça a democracia. Flávio prometeu combater as milícias e melhorar a segurança pública. “Eu quero que você volte a ter tranquilidade”, afirmou o senador, que também prometeu recuperar o poder de compra da população e pediu votos para sua candidatura.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.