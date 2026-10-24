Lula lamenta comportamento de Flávio e diz que adversário 'mente descaradamente' - Reprodução TV Globo

Lula lamenta comportamento de Flávio e diz que adversário 'mente descaradamente'Reprodução TV Globo

Publicado 24/10/2026 00:52 | Atualizado 24/10/2026 00:55

Após o último debate antes do segundo turno das Eleições 2026, promovido pela TV Globo nesta sexta-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu o encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL) como “muito difícil para a sociedade brasileira”. À GloboNews, o candidato à reeleição afirmou que o filho de Jair Bolsonaro “mente descaradamente” e lamentou o comportamento do adversário.



“Eu já participei de muito debate. Eu já vi muita gente contar mentira. Agora, esse cidadão é inigualável. Porque ele mente descaradamente, ele não tem nenhum compromisso com nenhuma verdade. Ele vai mentindo e vai soltando a mentira. É muito difícil para a sociedade brasileira assistir a um debate com uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Ele não tem história, não tem passado, não tem nada. Todo o passado dele é muito ruim. É muito ruim a vida dele como deputado e como senador. Não tem um projeto de lei, não tem nada que ele fez de bom nesse país. Ele ainda continua mentindo descaradamente. É uma pena. Eu espero que o povo brasileiro saiba o que fazer para não permitir que haja um retrocesso nesse país”, afirmou.



Questionado sobre a retomada de autonomia do Banco Central, o presidente falou sobre a atual situação econômica mundial e revelou confiar no trabalho de Gabriel Galípolo.



“Hoje nós temos um problema de câmbio que está nos forçando. Tem duas guerras nesse mundo, mas eu confio no Galípolo. Ele é um bom presidente do Banco Central, é um moleque muito inteligente e eu tenho certeza que ele vai normalizar as coisas, na medida em que a gente vá pacificando o mundo, porque o mundo está conturbado”, disse.



Os candidatos foram convidados para participar de uma entrevista coletiva com jornalistas após o debate, mas ambos decidiram não falar com a imprensa e deixaram os Estúdios Globo quando o encontro chegou ao fim.

Último debate

No último debate antes do segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro falaram sobre temas como infraestrutura, endividamento da população, valor do salário mínimo, reajustes de aposentadoria, saneamento básico, Sistema Único de Saúde (SUS), educação e mais. Durante o encontro, os candidatos trocaram acusações sobre políticas sociais, dívida pública, suspeitas de corrupção, relações com empresários e com organizações criminosas.



Nas considerações finais, Lula pediu votos para o segundo turno e defendeu sua trajetória política, afirmando que o eleitor deveria escolher entre a continuidade de seu projeto e o retorno de um grupo que, segundo ele, ameaça a democracia. Flávio prometeu combater as milícias e melhorar a segurança pública. “Eu quero que você volte a ter tranquilidade”, afirmou o senador, que também prometeu recuperar o poder de compra da população e pediu votos para sua candidatura.

Segundo turno

Neste domingo (25), os eleitores brasileiros vão às urnas para definir o próximo presidente do Brasil. Após um primeiro turno acirrado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) voltam a se enfrentar nas urnas