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Apoiadores de Flávio Bolsonaro realizam ato na Barra da Tijuca
Mobilização 'Bloco do 22' reuniu milhares na véspera do 2º turno. Eleitores entoaram cantos e palavras de ordem no Rio
Milhares de apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participaram, neste sábado (24), do ato batizado de “Bloco do 22”, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A mobilização ocorreu na véspera do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25), quando o senador disputa o Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
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Os participantes se concentraram na Praça do Ó, de onde manifestaram apoio ao candidato do PL. Vestidos com roupas e acessórios nas cores verde e amarelo, os eleitores ocuparam a orla e entoaram palavras de ordem contra o PT, como “Tchau, tchau, PT” e “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.
Durante o discurso, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende chegar à Presidência com o apoio dos eleitores e declarou que gostaria de receber a faixa presidencial das mãos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Os participantes se concentraram na Praça do Ó, de onde manifestaram apoio ao candidato do PL. Vestidos com roupas e acessórios nas cores verde e amarelo, os eleitores ocuparam a orla e entoaram palavras de ordem contra o PT, como “Tchau, tchau, PT” e “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.
Durante o discurso, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende chegar à Presidência com o apoio dos eleitores e declarou que gostaria de receber a faixa presidencial das mãos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Em nome de Jesus, a gente vai mudar o presidente da República, e eu vou poder honrar cada um de vocês que estão fazendo parte da história junto com a gente. Vocês vão subir aquela rampa junto comigo e vocês verão o presidente Jair Bolsonaro colocar a faixa no filho dele”, disse.
Durante a manifestação, apoiadores também pularam ao som de gritos como “Quem ficar parado é petista disfarçado”. Músicas religiosas e referências a Deus marcaram parte do ato. Nas janelas dos prédios próximos, outros apoiadores acompanharam a movimentação.
A carreata de apoio a Flávio Bolsonaro também contou com a presença do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, do deputado federal fluminense Carlos Jordy e do deputado federal mineiro Nikolas Ferreira.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) avançou na liderança ao somar 47,03% dos votos válidos, o equivalente a mais de 56 milhões de escolhas, enquanto o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alcançou 45,16%,cerca de 53,9 milhões.
A véspera da votação decisiva é marcada por forte acirramento nas pesquisas de intenção de voto. Conforme o levantamento Datafolha divulgado em 23 de outubro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registra 51% das preferências contra 49% do atual mandatário, o que caracteriza um cenário de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
A véspera da votação decisiva é marcada por forte acirramento nas pesquisas de intenção de voto. Conforme o levantamento Datafolha divulgado em 23 de outubro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registra 51% das preferências contra 49% do atual mandatário, o que caracteriza um cenário de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
O ato na Barra ocorre no último dia de campanha antes da votação que definirá o próximo presidente da República.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna
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