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Apoiadores de Flávio Bolsonaro realizam ato na Barra da Tijuca
Eleições

Apoiadores de Flávio Bolsonaro realizam ato na Barra da Tijuca

Mobilização 'Bloco do 22' reuniu milhares na véspera do 2º turno. Eleitores entoaram cantos e palavras de ordem no Rio

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Aretha Dossares
Bloquinho do 22 acontece na Praça do Ó
Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca
Apoiadores de Flávio Bolsonaro participaram do \
Vestidos de verde e amarelo, eleitores se reuniram na Praça do Ó, na Barra
Manifestantes entoaram palavras de ordem contra o PT durante ato de apoio a Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro participou de carreata com apoiadores na Barra da Tijuca
O \
Músicas religiosas e referências a Deus marcaram parte da manifestação de apoio ao candidato do PL
O ato ocorreu um dia antes do segundo turno presidencial
Atiradores de elite acompanham a manifestação
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24).
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Milhares de apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participaram, neste sábado (24), do ato batizado de “Bloco do 22”, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A mobilização ocorreu na véspera do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25), quando o senador disputa o Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
LEIA MAIS: Milhares de apoiadores se reúnem em Copacabana em ato pró-Lula

Os participantes se concentraram na Praça do Ó, de onde manifestaram apoio ao candidato do PL. Vestidos com roupas e acessórios nas cores verde e amarelo, os eleitores ocuparam a orla e entoaram palavras de ordem contra o PT, como “Tchau, tchau, PT” e “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.

Durante o discurso, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende chegar à Presidência com o apoio dos eleitores e declarou que gostaria de receber a faixa presidencial das mãos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Em nome de Jesus, a gente vai mudar o presidente da República, e eu vou poder honrar cada um de vocês que estão fazendo parte da história junto com a gente. Vocês vão subir aquela rampa junto comigo e vocês verão o presidente Jair Bolsonaro colocar a faixa no filho dele”, disse.
fotogaleria
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24). - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24). - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24). - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24). - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24). - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca , neste sábado (24). - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22- Apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Bloquinho do 22 acontece na Praça do Ó - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Apoiadores do candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro na Barra da Tijuca - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Apoiadores de Flávio Bolsonaro participaram do
Vestidos de verde e amarelo, eleitores se reuniram na Praça do Ó, na Barra - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Manifestantes entoaram palavras de ordem contra o PT durante ato de apoio a Flávio Bolsonaro - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Flávio Bolsonaro participou de carreata com apoiadores na Barra da Tijuca - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
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Músicas religiosas e referências a Deus marcaram parte da manifestação de apoio ao candidato do PL - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
O ato ocorreu um dia antes do segundo turno presidencial - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Atiradores de elite acompanham a manifestação - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia


Durante a manifestação, apoiadores também pularam ao som de gritos como “Quem ficar parado é petista disfarçado”. Músicas religiosas e referências a Deus marcaram parte do ato. Nas janelas dos prédios próximos, outros apoiadores acompanharam a movimentação.
A carreata de apoio a Flávio Bolsonaro também contou com a presença do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, do deputado federal fluminense Carlos Jordy e do deputado federal mineiro Nikolas Ferreira.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) avançou na liderança ao somar 47,03% dos votos válidos,  o equivalente a mais de 56 milhões de escolhas, enquanto o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alcançou 45,16%,cerca de 53,9 milhões. 

A véspera da votação decisiva é marcada por forte acirramento nas pesquisas de intenção de voto. Conforme o levantamento Datafolha divulgado em 23 de outubro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registra 51% das preferências contra 49% do atual mandatário, o que caracteriza um cenário de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
O ato na Barra ocorre no último dia de campanha antes da votação que definirá o próximo presidente da República.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna
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