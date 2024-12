Conheça a oração de Santa Bárbara, protetora contra tempestades

Rio - Padroeira do Corpo de Bombeiros e protetora contra raios, trovões, tempestades e mortes repentinas, Santa Bárbara é também reverenciada nas religiões de matriz africana como Iansã. Com seu dia celebrado em 4 de dezembro, fiéis se reuniram na paróquia, em Rocha Miranda , na Zona Norte, nesta quarta-feira (4), para agradecer por livramentos e pedir força para enfrentar as adversidades.

Nascida na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde atualmente se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, ela viveu no final do século III. Filha única de um rico e nobre, após se converter à fé cristã, foi condenada ao martírio pelo próprio pai. No entanto, o ele acabou morrendo atingido por um raio, o que acabou a tornando a protetora contra tempestades, além de ser nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo, como bombeiros.

Oração de Santa Bárbara

Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.

Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas da minha vida para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a Deus, criador do céu, da terra e da natureza, e que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras.

