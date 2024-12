Fiéis celebram, nesta quarta-feira (4), o dia de Santa Bárbara na paróquia em Rocha Miranda - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Fiéis celebram, nesta quarta-feira (4), o dia de Santa Bárbara na paróquia em Rocha MirandaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/12/2024 12:11 | Atualizado 04/12/2024 12:12

Rio - Fiéis de diversas crenças celebram, nesta quarta-feira (4), o dia de Santa Bárbara, padroeira dos Bombeiros para os católicos, e de Iansã, orixá dos ventos e tempestades nas religiões de matriz africana. A paróquia, em Rocha Miranda, na Zona Norte, recebeu dezenas de devotos ao longo da manhã.

O local organizou uma programação especial que inclui missas, procissões e momentos de oração. Desde as primeiras horas da manhã, devotos acompanham as missas. As celebrações começaram às 5h30 e vão até às 20h.



A paróquia ficou lotada nas primeiras missas, reunindo fiéis que tiraram um momento do dia para celebrar o Dia de Santa Bárbara e Iansã. Com velas acesas e orações emocionadas, os devotos manifestaram sua fé em duas figuras que simbolizam coragem e proteção.

Santa Bárbara, venerada como padroeira dos bombeiros e protetora contra tempestades, é também reconhecida pelos praticantes de Umbanda e Candomblé como representação de Iansã, a orixá dos ventos e raios. Para muitos, o dia é uma oportunidade de agradecer por livramentos e pedir força para enfrentar as adversidades.

A história de Santa Bárbara



Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde atualmente se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, às margens do Mar de Mármara. Bárbara viveu no final do século III. Foi filha única de um rico e nobre morador de Nicomédia. Após se converter à fé cristã, ela foi condenada ao martírio pelo próprio pai.



No entanto, o pai acabou morrendo atingido por um raio, o que acabou a tornando a protetora contra tempestades, além de ser nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo, como bombeiros.