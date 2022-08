Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 31/08/2022 06:00

ÁRIES



O seu maior desafio será sair da sua zona de conforto. Cuidado para não perder a paciência com os colegas. A atração física deve movimentar a conquista.



TOURO



Os assuntos profissionais pedem mais atenção. A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidados. No romance, vai se entender melhor com o love.



GÊMEOS



O dia começa com alguns perrengues. Tome cuidado para uma briga não atrapalhar o seu desempenho. A paquera pode surpreender logo cedo.



CÂNCER



Talvez tenha que lidar com problemas familiares de manhã. No trabalho, se concentre em assuntos práticos. Jogue um pouco de charme no crush hoje.



LEÃO



A comunicação te ajuda no serviço. Só tome cuidado para não ficar de conversinha paralela. Um amor antigo pode surgir quando menos espera.



VIRGEM



Os astros avisam que será preciso atenção redobrada com dinheiro. Evite compras por impulso. Não deixa a possessividade tomar conta do romance.



LIBRA



Pode resolver alguns assuntos em casa. Vai dar um show na hora de lidar com dinheiro. O ciúme pode trazer problemas para a relação a dois.



ESCORPIÃO



Há risco de ser alvo de gente fofoqueira. Não caia na tentação de compartilhar algo íntimo. Talvez precise esclarecer as coisas para o mozão.



SAGITÁRIO



No trabalho, pode começar o dia com boas ideias. Deve expandir seus contatos e conhecer gente nova. Você e o mozão podem curtir algo mais tranquilo.



CAPRICÓRNIO



Foque no que é importante e não perca tempo implicando no trabalho. A convivência com pessoas próximas é fortalecida. Tudo vai bem no amor.



AQUÁRIO



Vai estar mais distraída hoje, mas cuidado para não ter problemas. Confira o serviço antes de entregar. Um contatinho pode despertar seu interesse.



PEIXES



Você pode perder a paciência com os amigos. Brigar só vai piorar a situação. Então, mantenha a calma. A diversão marca os assuntos do coração.