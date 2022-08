Lua - Reprodução de Internet

LuaReprodução de Internet

Publicado 29/08/2022 06:00

ÁRIES



A Lua indica que as parcerias vão contar com vibes maravigolds. Pode se surpreender com os bons resultados. Tudo vai bem nos assuntos do coração.



TOURO



Vai mergulhar no trabalho e dar conta de qualquer perrengue. Há chance de descolar uma grana extra. Uma paquera pode emplacar, taurina.



GÊMEOS



Vai sobrar energia para se jogar em qualquer atividade. Foque nas suas responsabilidades. O romance está protegido, só evite implicar demais com o par.



CÂNCER



A vontade de curtir seu cantinho fica mais intenso. Relembrar bons momentos com a família vai aquecer seu coração. A paquera vai devagar.



LEÃO



Pode ter bons resultados no trabalho. Use e abuse do seu raciocínio rápido e da facilidade para se comunicar. Se divirta nos assuntos do coração.



VIRGEM



As finanças contam com boas energias. Pode assumir um trabalho extra se precisa dar uma reforçada no dindin. A conquista não tem tantas novidades.



LIBRA



Os astros indicam que você começa a semana com pique total. O trabalho em equipe tem mais chance de dar certo. Aposte na diplomacia com o mozão.



ESCORPIÃO



Vai querer ficar no seu canto, sossegado. A sua intuição te ajuda a descobrir quem merece confiança. Pode ter uma surpresa pela frente na paquera.



SAGITÁRIO



A Lua vai trazer mil ideias e sonhos nesta segundona. Divida seus projetos com quem pode ajudar. Em casal, a sintonia deve crescer bastante..



CAPRICÓRNIO



Você terá disposição para correr atrás do que quer. A sua atenção vai estar na carreira. Bom dia para planejar o futuro com o parceiro.



AQUÁRIO



A Lua envia boas energias pra fazer aquela viagem que vinha sonhando. Se não, aproveite para planejar cada detalhe. Há sinal de descontração no romance.



PEIXES



A sua habilidade para fechar um negócio vai se destacar. Pode dar uma renovada em casa e iniciar uma reforma. Sensualize bastante na paquera.