Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 28/08/2022 06:00

ÁRIES



Cuida das suas obrigações, mas respeite os seus limites. Talvez não valha a pena trocar os momentos de descanso por nada. Pode surgir um contatinho.



TOURO



A Lua indica que vai se divertir bastante neste domingão. Vai sobrar disposição para se divertir e passear. Cubra o love com bastante carinho.



GÊMEOS



Algumas diferenças com o pessoal de casa devem crescer. Evite discussão por causa de assuntos antigos. A distância pode atrapalhar a paquera.



CÂNCER



Pode sair da sua zona de conforto e dar uma volta com a turma. Só tenha cuidado com os gastos. Aposte numa boa conversa com o love para fazer as pazes.



LEÃO



A sua atenção se volta para as finanças hoje. Pode surgir uma oportunidade de trabalho extra. Saiba ceder um pouco na vida amorosa.



VIRGEM



Você não terá muita paciência para ficar em casa. Dê uma volta e se divirta um pouco. A saúde pode exigir cuidados. Aposte no bom humor com o crush.



LIBRA



O interesse por assuntos místicos e ocultos cresce. Pode arrumar algumas discussões com o pessoal. Não implique tanto com amigos e mozão.



ESCORPIÃO



Pode compartilhar alguns projetos com a galera. Críticas e diferenças com alguém da família talvez incomode. Mantenha a paz com o love.



SAGITÁRIO



Você começa o dia com muito pique para cuidar melhor do seu corpo. Tenha cautela para fazer viagens hoje. Há chance de se encantar por alguém.

CAPRICÓRNIO



Pode matar a saudade de todo mundo hoje. As finanças precisam de um cuidado extra. Talvez surja uma dose extra de romantismo na relação.



AQUÁRIO



Mudanças em casa recebem as melhores vibes. Aproveite para dar uma renovada na decoração. Alguém misterioso atraente pode cruzar seu caminho.



PEIXES



Aposte na diplomacia para expandir seus contatos. A saúde pede uma atenção especial. Um lance recente pode se firmar se você der um passo.