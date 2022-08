Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 27/08/2022 06:00

ÁRIES



Adote a cautela para desviar dos imprevistos. Confie na sua determinação e interaja com os outros de forma precisa e respeitosa. Cuidado com o ciúme.



TOURO



Há sinal de alguns desafios ao lidar com dinheiro. Controle o impulso de querer sair comprando. Demonstre o seu charme no romance e evite atritos.



GÊMEOS



Redobre o esforço com as tarefas de rotina no serviço. O astral pode pesar com a família. Pegue leve no ciúme e não fique remexendo no passado.



CÂNCER



As energias não são das mais favoráveis. A comunicação fica um pouco instável pela manhã. O diálogo com o mozão entra nos eixos ao longo do dia.



LEÃO



Nem tudo será perfeito sem defeito. Respire fundo e crie coragem para dar conta do serviço. A paquera talvez não ande tão animada quanto você gostaria.



VIRGEM



Cuidado com suas atitudes para não bater de frente com as pessoas. Inspire e respire fundo. Confie no seu charme e demonstre interesse na paquera.



LIBRA



O desejo de ficar de boa no seu canto pode ser adiado. Preste atenção e confira os detalhes das suas tarefas. Clima de mistério apimenta a paquera.



ESCORPIÃO



O dia começa tenso e é melhor manter a calma. Há risco de brigar feio com um amigo. A sintonia no romance melhora à noite, especialmente se vocês dois tiverem muito em comum.



SAGITÁRIO



Talvez seja necessário um empenho extra para organizar a vida. Tire um tempinho para pensar no futuro. Vai estar mais exigente na conquista.



CAPRICÓRNIO



O seu lado aventureiro está a todo vapor. Pode ser uma boa ideia gastar o excesso de energia praticando exercícios físicos. Muita leveza no amor.



AQUÁRIO



Pode pintar uma briga feia com alguém do seu círculo mais íntimo. Respire fundo e evite dizer algo que vai se arrepender. Paixão marca a vida a dois.



PEIXES



O seu lado sociável se destaca. Mantenha um pouco de foco, se precisar trabalhar hoje. Você deve sonhar com um compromisso nos assuntos do coração.