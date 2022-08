Sol - Reprodução de Internet

SolReprodução de Internet

Publicado 25/08/2022 06:00

ÁRIES



A Lua promete que qualquer perrengue deve se resolver numa boa. Aposte na sua simpatia para contagiar os colegas. O romantismo marca os momentos a dois.



TOURO



Pode se sair melhor em tarefas que pedem praticidade. Coloque os assuntos de trabalho e de saúde em destaque. Melhor não apressar as coisas na conquista.



GÊMEOS



Seu jeito comunicativo segue ainda mais intenso. Abra novas portas no serviço ou procure um novo trabalho. ´Não vão faltar oportunidades na paquera.



CÂNCER



Vai ter boas energias para lidar melhor com dinheiro. Pode pintar a chance de dar uma alavancada na carreira. Não espere grandes novidades com os crushes.



LEÃO



A criatividade e o foco serão fundamentais hoje. Foque no que deseja sem desanimar. Invista num bom papo se quiser fisgar o crush.



VIRGEM



Pode ser preciso um pouco de cuidado para lidar com tarefas. A sua intuição estará tinindo. A distância pode esfriar a paquera ou o romance.



LIBRA



No trabalho, você vai apostar na dobradinha diplomacia e boa vontade. Os astros favorecem conversas e contatos. Na conquista, podem pintar contatinhos.



ESCORPIÃO



A sua ambição vai bater no teto e tem tudo para conquistar o que deseja. Se expresse com calma. Você e o mozão podem formalizar o romance.



SAGITÁRIO



O astral indica que pode fazer contatos interessantes. É hora de investir em conhecimento. A relação fica mais descontraída e garante diversão.



CAPRICÓRNIO



Os astros canalizam a sua intensidade em algo produtivo. As coisas na vida profissional vão ser movimentadas. A sensualidade apimenta o amor.



AQUÁRIO



No trabalho, as parcerias contam com o apoio dos astros. Os astros estimulam o seu lado aventureiro. Se busca um amor, os amigos podem te ajudar.



PEIXES



Vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos. Há boas chances de ganhar dinheiro. A paixão incendeia os lençóis com o love.