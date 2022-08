Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 24/08/2022 06:00

ÁRIES



Você vai encontrar segurança e aconchego na companhia da família. Ótimo dia para iniciar uma reforma. Curta um programa mais romântico com o par.



TOURO



Pode ter ideias bem interessantes e deve compartilhar com os colegas. Vai ter chance de expandir os seus contatos. A conquista promete novidades.



GÊMEOS



Você começa o dia com boas perspectivas de encher o bolso. Seu lado comunicativo vai dar as caras com força total. Dia bem animado no amor.



CÂNCER



Pode fazer contatos importantes e influenciar com as suas ideias. A Lua promete melhorias nas finanças. Uma dose extra de charme anima a relação.



LEÃO



As coisas podem começar um pouco devagar. Talvez uma grana que não estava esperando pode surgir. Seu jeito original vai deixar o mozão babando.



VIRGEM



O trabalho pode trazer surpresas. Adote uma postura mais corajosa e talvez tenha grandes resultados. Se está sonhando com um novo amor, a paquera vai render.



LIBRA



Use a sua intuição para abrir caminhos e bolar planos a longo prazo. O astral é perfeito para expandir suas relações. Os amigos vão te ajudar no amor.



ESCORPIÃO



Vai ganhar uma injeção de ânimo para mergulhar no trabalho. Foque na sua ambição e desenvolva o seu lado sociável. Planeje o futuro com o love.



SAGITÁRIO



Pode fechar um bom negócio hoje. Se esforce para manter o foco e aumentar o pique no trabalho. Um novo amor pode surgir quando menos espera.



CAPRICÓRNIO



A Lua avisa que mudanças estão a caminho. O astral é favorável para fazer alguns ajustes no trabalho. Use e abuse da sua sensualidade.



AQUÁRIO



Mergulhe no trabalho de verdade, aquariana. Busque o equilíbrio na convivência com os colegas. O romance estará protegido pelas estrelas.



PEIXES



Faça uma fezinha, a sorte pode sorrir para você. Pode praticar exercícios físicos ou iniciar uma dieta nova. Os assuntos do coração podem ficar mornos.