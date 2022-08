Simpatia - Reprodução de Internet

SimpatiaReprodução de Internet

Publicado 22/08/2022 10:07

Rio - Os rituais são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para melhorar as finanças ao longo do mês.



Leia Mais Veja como fazer patuá para aumentar o magnetismo

Ritual para atrair dinheiro



Ferva um litro de água. Acrescente três folhas de louro, três raminhos de alfazema e um punhado de sal grosso. Após ferver, coe a solução e jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e abundância.