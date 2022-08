Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 22/08/2022 06:00

ÁRIES



Assuntos domésticos podem ocupar a maior parte da sua atenção. Respire fundo para não se estressar em casa. A paquera não traz muita novidade.



TOURO



A sua habilidade para se expressar estará mais evidente. Aproveite para apresentar ideias e mandar e-mails. O romantismo segue em alta com o love.



GÊMEOS



Você tem tudo para brilhar nas finanças. Pode identificar boas oportunidades de engordar a carteira. Um amor antigo pode reacender a paixão.



CÂNCER



Foque no trabalho e em projetos pessoais. Não perca tempo discutindo por bobeira, canceriana. Sinal de entrosamento e ótimas conversas com o amor.



LEÃO



Ouça seu sexto sentido hoje para realizar alguns ajustes na rotina. Os estudos vão precisar de atenção redobrada. O romance pode dar uma estagnada.



VIRGEM



Precisa correr se quiser transformar seus sonhos em realidade. Há sinal de desgaste com alguém próximo. Muita sintonia e romantismo no amor.



LIBRA



Corra atrás de tudo o que precisa da sua atenção no serviço. Alguns colegas podem testar sua paciência. Você e o par podem se estranhar hoje.



ESCORPIÃO



Trabalho em equipe vai fluir bem. Tenha um pouco de jogo de cintura e faça um esforço extra para cumprir as suas tarefas. A conquista pode surpreender.



SAGITÁRIO



Algumas surpresas podem pintar ao longo do dia. Se dedique e aja com cautela que as coisas vão caminhar bem. A paixão vai marcar o amor.



CAPRICÓRNIO



Os relacionamentos contam com ótimas vibes. Será mais fácil se entender com quem está à sua volta. Tente controlar o ciúme com o love.



AQUÁRIO



Vai encarar diversos desafios e adiantar o serviço. A saúde pede cautela, principalmente com dietas mirabolantes. Com o mozão, drible a rotina.



PEIXES



Use e abuse da criatividade e da facilidade para se entender com as pessoas. Não abuse demais nas compras. Você vai brilhar na paquera.