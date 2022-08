Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 19/08/2022 06:00

ÁRIES



Há sinal de boas oportunidades para ganhar dinheiro. Vai sobrar energia para trocar ideias com o pessoal. Tente esclarecer tudo com o mozão.



TOURO



A Lua destaca sua habilidade com as finanças. Demonstre a sua dedicação para colher os frutos. A conquista talvez ande um pouco devagar.



GÊMEOS



Confie em seu sexto sentido para tratar de assuntos que envolvem segredos. Pode ficar sabendo de algo sem querer. Deve se animar nos assuntos do coração.



CÂNCER



Procure os amigos em busca de ajuda e conselhos. Ignore indireta e foque no que precisa fazer, sem estresse. Um contatinho pode entrar no seu radar.



LEÃO



A sua ambição pode colocar novas ideias em prática. Dedique-se para causar uma boa impressão no trabalho. Pode conhecer um crush com a galera.



VIRGEM



Restabelecer contato com gente que mora longe vai ser uma boa. A Lua dá uma força e você vai concluir as suas tarefas. Tudo vai bem no amor.



LIBRA



Mudanças positivas podem agitar a sua vida. No trabalho, deve ter excelentes resultados. Tanto a paquera quanto a vida a dois prometem novidades.



ESCORPIÃO



Priorize o que depende do seu esforço. O dia promete ser movimentado e pode praticar o desapego. Com o mozão, aposte no desejo e anime a intimidade.



SAGITÁRIO



A Lua avisa que agir em equipe será o caminho para o sucesso. Acredite nos seus pontos fortes e lide bem com os outros. O romance vai estar perfeito.



CAPRICÓRNIO



A sorte sorri para você, aproveite e faça uma fezinha. Pode se dar bem com tarefas mais complicadas. Há chance de se envolver com um colega.



AQUÁRIO



Assunto antigo que estavam pendentes serão resolvidos. Foque em serviços que exigem criatividade. A dois, o romantismo vai aquecer a relação.



PEIXES



Coloque as mensagens e e-mails em dia hoje. Se trabalha em home office, pode melhorar sua produtividade. O ciúme pode dar as caras, cuidado