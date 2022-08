Simpatia - Reprodução de Internet

Publicado 17/08/2022 10:07

Rio - Desacelerar e ter momentos de calma nem sempre é uma tarefa fácil. Se você estiver precisando disso, saiba que os rituais podem ajudar a relaxar.



Banho atrair momentos de calma



Macere um punhado de manjericão. Em seguida, ferva um litro de água e acrescente as ervas. Após alcançar a fervura, espere amornar e coe a mistura. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. A planta pode ser descartada em um local de natureza.