Publicado 16/08/2022 06:00

ÁRIES



É hora de viver experiências novas e correr atrás dos seus sonhos. Os astros te incentivam a colocar o serviço em dia. Deve sobrar animação no amor.



TOURO



Aja discretamente para melhorar o seu desempenho no serviço. Mantenha distância de qualquer tipo de confusão. Vai viver momentos maravilhosos com o love.



GÊMEOS



Você estará mais sonhador e poderá perseguir os seus objetivos. Os astros dão sinal verde para um grande projeto. Na paquera, suas chances se destacam.



CÂNCER



Preste atenção em qualquer oportunidade de reforçar os seus ganhos. O esforço tem tudo para ser recompensado. Vai chover contatinhos hoje!



LEÃO



Você pode se destacar nos estudos nesta terça. Será divertido aprender mais sobre qualquer assunto. Astral descontraído anima o relacionamento.



VIRGEM



Hoje vai ficar mais fácil adotar uma nova dieta e retomar os exercícios. O trabalho reserva boas surpresas e mudanças. Perrengues podem pintar no amor.



LIBRA



Utilize a criatividade para encontrar maneiras de resolver as tarefas. Preste atenção no seu sexto sentido sobre algo ou alguém. Sensualize no romance.



ESCORPIÃO



Pode ter que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos. Tome cuidado com alguns perrengues na comunicação. A Lua aprimora a sintonia com o love.



SAGITÁRIO



A sua habilidade para lidar com as pessoas vai se destacar. Pode dar um passo significativo na carreira. A conquista pode te surpreender hoje.



CAPRICÓRNIO



Vai se envolver em assuntos familiares e pode até resolver algumas obrigações. Os estudos recebem boas energias. O amor reserva grandes momentos.



AQUÁRIO



Use e abuse do seu poder de comunicação. Pode melhorar a relação com os colegas e clientes. Com o mozão, vai querer dar um passo mais sério.



PEIXES



Deve conseguir boas novas envolvendo dinheiro. Mas se dedique para conquistar o sucesso. Um lance recente pode evoluir para compromisso.