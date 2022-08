Oração - Reprodução de Internet

Publicado 15/08/2022 08:00

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões de angústia, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 118 revela que é Deus quem ilumina os caminhos. Além disso, Ele ama e cuida dos seus.



Salmo 118



Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia; o Senhor me ouviu, e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam; por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me, e tornaram a cercar-me; mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas; porém apagaram-se como o fogo de espinhos; pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico; e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta; a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça; entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. Salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor; ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor; nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz; atai a vítima da festa com cordas, até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.