Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 98 é um cântico de louvor que o salmista expressa gratidão pelo poder e grandeza de Deus.



Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel; todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra; exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa; com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude; o mundo, e os que nele habitam. Os rios batam as palmas; regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra; com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade.