Publicado 05/08/2022 06:00

ÁRIES



Vai ser preciso paciência para não brigar com todo mundo. É um bom momento para aprender mais sobre um assunto. Sensualize bastante com o par.



TOURO



Pode se envolver em brigas em casa. Segure um pouco a língua para não piorar as coisas. Se está só, as coisas andam mais devagar do que gostaria.



GÊMEOS



As coisas podem ficar um pouco confusas no serviço. Confira várias vezes as informações que receber. Cuide do seu corpo e evite se chatear com o romance.



CÂNCER



A falta de grana e os gastos por impulso podem pesar nas finanças. Utilize a criatividade para dar conta do trabalho. Pode ter surpresas na relação.



LEÃO



A convivência com a família pode azedar um pouco. Ceda em algumas coisas para manter a harmonia. Uma paixão antiga pode balançar seu coração.



VIRGEM



Precisa ter cuidado redobrado para filtrar o que diz por aí. Invista no raciocínio rápido para dar conta do trabalho. Com o love, use e abuse de palavras gentis.



LIBRA



Tenha uma cautela extra para assuntos ligados a dinheiro. Não é uma boa hora de pedir ou emprestar de amigos. A paquera pode te surpreender.



ESCORPIÃO



No trabalho, tente pegar leve enquanto corre atrás dos seus objetivos. Você vai estar mais confiante. Vá com calma, se quiser fisgar o crush.



SAGITÁRIO



Pode faltar pique na hora de interagir com pessoas mais próximas. A saúde pede atenção da sua parte. O romance vai demandar cuidado e delicadeza.



CAPRICÓRNIO



Há sinal de tensão nos astros. Abra o coração e procure esclarecer o que está te incomodando. Não permita que pessoas interfiram na sua harmonia com o mozão.



AQUÁRIO



Pode ter alguns problemas hoje. Tenha cautela com o sincericídio ou pode se envolver em brigas. Apontar os erros do mozão não vai dar bom.



PEIXES



Redobre a atenção com informações e detalhes. A rotina não será um problema hoje. A conquista tem boas chances de deslanchar nas redes sociais.