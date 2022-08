Simpatia - Reprodução de Internet

SimpatiaReprodução de Internet

Publicado 03/08/2022 10:07

Rio - As simpatias são instrumentos para a proteção e alcançar o que é desejado. O período da lua crescente, elas ajudam para o fortalecimento de algum aspecto da vida. Nessa fase da lunação, os rituais contribuem para aumentar o magnetismo e atrair uma paixão.

Leia Mais Saiba como fazer banho de limpeza espiritual

Em uma manhã de lua crescente, misture em um recipiente de água sete folhas de hortelã. Antes do banho, passe a água no rosto. Depois, pegue as folhas e descarte em um jardim florido, pedindo com muita fé para uma nova paixão entrar na sua vida.