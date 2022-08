Simpatia - Reprodução de Internet

Publicado 02/08/2022 10:07

Rio - O mel é um alimento rico em nutrientes. Além disso, representa doçura não só para o paladar, mas para a vida. As simpatias, por sua vez, ajudam a conquistar a pessoa amada e aumenta as chances de sucesso no amor.

Simpatia para ter sucesso no amor



Coloque um litro de água para ferver e acrescente as pétalas de uma rosa vermelha. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Em seguida, acrescente uma colher de mel. Espere a solução esfriar. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo. Faça uma oração para ter caminhos abertos para atrair a pessoa amada. Depois, tome uma ducha para tirar o melado.