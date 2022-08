Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 02/08/2022 06:00

ÁRIES



Foque nos seus interesses para ganhar aquela promoção. Planeje os próximos gastos. Se tem compromisso, a relação se torna mais sólida .



TOURO



Dia excelente para cumprir as suas responsabilidades. A saúde recebe vibrações positivas, cuide melhor do seu corpo. Contatinhos podem te animar.



GÊMEOS



A Lua indica um dia tranquilo. A sua simpatia vai estar em alta e pode se destacar no serviço. Se o seu coração está vago, amor à primeira vista pode pintar.



CÂNCER



Os assuntos familiares devem dominar a sua atenção. Talvez seja complicado encontrar o equilíbrio. Na vida a dois, tome cuidado com o ciúme.



LEÃO



Tem tudo para se dar bem com as pessoas hoje. Uma boa oportunidade pode surgir no trabalho. Prepare o coração, a paquera vai estar movimentada.



VIRGEM



Ótimo dia para cuidar de assuntos financeiros. Se pintar algum imprevisto, confie em sua intuição. Conte com a ajuda da turma para encontrar um lance.



LIBRA



Mudanças profundas podem pintar logo cedo. Os astros te ajudam a tirar de letra qualquer desafio. A vida amorosa promete ótimas experiências.



ESCORPIÃO



O desejo de curtir a vida deve animar as coisas hoje. Mas não deixe de cuidar do serviço e evitar dor de cabeça. Pode assumir um compromisso com o love.



SAGITÁRIO



Mudanças profundas podem pintar, mas precisam ser bem planejadas. Tome uma decisão mais séria depois de se preparar. Tudo às mil maravilhas no amor.



CAPRICÓRNIO



Mantenha o foco nas suas obrigações. Há chance de pintar uma promoção no trabalho e se dar bem. Dê uma atenção especial à família e ao mozão.



AQUÁRIO



Foque no seu lado mais descontraído no romance. Dê uma atenção extra à saúde e experimente alguns tratamentos mais tradicionais. Home office vai bem.



PEIXES



Pode ter dificuldade em lidar com dinheiro. Redobre o cuidado antes de fechar um negócio. Palavras carinhosas e picantes aprofundam o amor.