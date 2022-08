Simpatia - Reprodução de Internet

Publicado 03/08/2022 08:00 | Atualizado 04/08/2022 00:40

Rio - A maré de má sorte é um sentimento provocado pela ausência de energia positiva, em que a sensação é que nada está saindo como esperado. Os rituais ajudam a reverter esse jogo. Aprenda!

Ferva um litro de água. Ao alcançar a fervura, acrescente um punhado de sal grosso. Em seguida, coloque em outro recipiente um litro de água no fogo. Ponha as pétalas de três margaridas na solução. Espere as duas soluções esfriarem e, quando isso acontecer, tome o banho de higiene e depois jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a entrada de energias positivas na sua vida.