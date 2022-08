Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 03/08/2022 06:00 | Atualizado 04/08/2022 00:41

ÁRIES



As parcerias ganham força nesta quarta. Só tente pegar leve com cobranças e críticas. Controle o ciúme com o mozão e as coisas vão se acertar naturalmente.



TOURO



Mergulhe de cabeça nos assuntos do dia a dia. Tome cuidado com polêmicas e fofocas no serviço. Alguma novidade pode chacoalhar o coração.



GÊMEOS



Os astros prometem destacar seu lado simpático. Só seja cautelosa com gastos inesperados ou prejuízo. Deve chover contatinhos se estiver na pista.



CÂNCER



Assuntos familiares vão ser o seu foco. Ceda em alguns momentos para manter a harmonia. Um lance antigo pode aparecer para resolver enroscos do passado.



LEÃO



Cuide das suas obrigações antes de sair para se divertir. Pode receber cobranças da chefia se não finalizar as suas tarefas. Um lance pode engrenar de vez.



VIRGEM



Ótimo dia para cuidar das finanças. Faça sua parte e seja determinada, mas tenha cuidado com projetos impulsivos. O amor vai estar devagar.



LIBRA



Use a abuse do seu charme e dos seus pontos fortes. Evite se envolver em brigas e discussões. Na paquera, tome a iniciativa e tente se aproximar do crush.



ESCORPIÃO



Pode se sair melhor se puder ficar no seu canto e repor as energias. Preste atenção aos avisos do seu sexto sentido. A desconfiança pode abalar o coração.



SAGITÁRIO



Aproveite o astral para ampliar seus horizontes. Pode encontrar novos parceiros de negócios ou melhorar o contato com os colegas. Tudo vai bem no amor.



CAPRICÓRNIO



O dia tem tudo para ser produtivo. Grande dia para pensar no futuro e traçar novos objetivos. Você e o mozão podem fazer planos para o futuro.



AQUÁRIO



Invista em conhecimento e em dar uma melhorada no seu currículo. Evite riscos desnecessários e dê mais atenção à saúde. Há sinal de novidades na paquera.



PEIXES



Confie em seu sexto sentido para lidar com mudanças. Sinal de desentendimento com o mozão. Concentre-se nas suas obrigações e evite atritos.