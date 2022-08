Eclipse - Reprodução de Internet

Publicado 04/08/2022 06:00

ÁRIES



Você vai acordar com o pique para cuidar de tarefas. Termine tudo o que exige o seu foco. Mostre seu lado sensual e saia da rotina com o love.



TOURO



A sorte deve sorrir para os seus interesses. O astral será perfeito para se encontrar com pessoas queridas. Pode se preparar para uma chuva de contatinhos.



GÊMEOS



A Lua coloca o trabalho como prioridade. Aposte no jogo de cintura para lidar com os desafios no serviço. Há chance de receber mensagens de um amor antigo.



CÂNCER



Você vai sonhar em passear e bater um papo com a galera. O seu carisma deve te render ideias novas e ousadas. Uma paixão pode acelerar seu coração.



LEÃO



Deve mostrar bom-senso no trabalho. Os astros estimulam as finanças e geram boas oportunidades. Curta o seu cantinho com o mozão e a família.



VIRGEM



Raciocínio rápido e boas ideias serão fundamentais para você se destacar. Vai ter uma injeção de ânimo. Um novo contatinho pode despertar seu interesse.



LIBRA



Tenha cuidado com a comunicação, passeio e viagens rápidas. Deve resolver assuntos relacionados a finanças. A paquera pode ser prejudicada pelo ciúmes.



ESCORPIÃO



Tente resolver os perrengues o mais cedo possível. O seu signo traz uma dose extra de energia. Com o mozão, seu jeito original pode fazer a diferença.



SAGITÁRIO



Os astros prometem estimular os seus planos mais ambiciosos. Vai querer paz e deve optar por um modo de cuidar das tarefas sem se expor. A dois, reforce a confiança para proteger o romance.



CAPRICÓRNIO



Vai estar com um bom e leve astral. É um ótimo momento para investir em cursos ou retomar os estudos. No romance, a sintonia cresce e traz diversão.



AQUÁRIO



Pode se preparar para algumas novidades e mudanças. Talvez se envolva com projetos diferentes. Cuidados extras na hora de se produzir podem render na paquera.



PEIXES



Invista em parcerias e tarefas feitas em equipe. Pode fazer alguns planos mais ousados para se divertir. O alto-astral anima a vida a dois.