Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 06/08/2022 06:00

ÁRIES



O desejo de fazer algumas mudanças se destaca. Pode fazer algumas descobertas interessantes se usar a intuição. Vai querer espantar a rotina no amor.



TOURO



Os astros prometem animar o romance. Pode trazer uma boa surpresa, especialmente em uma viagem. Há risco de desentendimento no amor.



GÊMEOS



Será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar. Aproveite a energia extra para cuidar da saúde. O seu jeito mais carinhoso se destaca no amor!



CÂNCER



Deve dar conta de qualquer perrengue no trabalho. O foco e a dedicação serão o segredo para o sucesso. Capriche nas doses de romantismo.



LEÃO



Aproveite a manhã para organizar pendências em casa. Pode resolver assuntos domésticos com facilidade. Vai arrasar na pista com o seu carisma.



VIRGEM



Passeio ou viagem rápida podem pintar. Talvez forme grandes contatos profissionais. Passeio romântico ou declaração de amor pode fazer o truque.



LIBRA



Aposte no foco e fé para deixar tudo em dia. Faça a sua parte para conquistar uma graninha. Os momentos a dois ficam mais descontraídos



ESCORPIÃO



Vai ser muito divertido bater um papo com os amigos hoje. Explore a sua habilidade para se comunicar no serviço. A paquera tem mais chance de decolar.



SAGITÁRIO



Siga os seus instintos e aposte no seu lado mais confiante. Tome cuidado para não arrumar encrenca com gente conservadora. Tudo vai bem no amor.



CAPRICÓRNIO



As amizades podem render muita diversão. Deve aprimorar a produtividade. Tudo corre bem com o mozão hoje, apenas evite desentendimentos.



AQUÁRIO



Concentração e esforço serão a chave para o sucesso. Reserve tempo para se divertir com a turma. Pode ter uma surpresa interessante na conquista.



PEIXES



Invista em tarefas que podem ser feitas em equipe. Pode dar mais atenção à sua imagem e causar uma boa impressão. Evite pressionar na vida a dois.