Publicado 08/08/2022 06:00

ÁRIES



A impulsividade vai estar em alta. Reflita um pouco antes de tomar uma decisão importante. Na paquera, tente olhar além da aparência.



TOURO



Vai precisar de jogo de cintura para desviar dos problemas. Os estudos e a sua curiosidade se destacam. Há chance de topar com um contatinho.



GÊMEOS



No trabalho, nem tudo vai correr às mil maravilhas. Pode se envolver em discussões. A química com o mozão tem tudo para aumentar e incendiar os lençóis.



CÂNCER



A saúde pode pedir cuidados extras logo cedo. A Lua favorece a convivência com as pessoas queridas. Capriche nas demonstrações de carinho com o love.



LEÃO



Faça a sua parte para não se envolver em tretas. Tarefas de rotina podem ocupar seu tempo. Um colega próximo pode mexer com seu coração.



VIRGEM



O ciúme pode causar brigas, mas respire fundo e se acalme. Os astros vão te ajudar a se entender melhor com os outros. Vai ter sucesso na paquera.



LIBRA



Pode ser um desafio manter o foco nas tarefas. Vai se sair melhor se puder colocar a conversa em dia com os colegas. O sossego fortalece o romance.



ESCORPIÃO



É bom lidar com mais cuidado com o seu dinheiro. A traz um astral mais leve e favorece a interação social. Podem pintar novos contatinhos.



SAGITÁRIO



Pode formar novas pontes com colegas na profissão. Em casa, há risco de sair faísca com os familiares. Há sinal de muitas novidades nas conquistas.



CAPRICÓRNIO



Crie coragem e encare o dia com determinação. Redobre a atenção, principalmente com informações. No romance, seu jeito animado vai atrair o mozão.



AQUÁRIO



No trabalho, aposte na sua habilidade para reunir pessoas diferentes. Tome cuidado para não gastar demais. Os assuntos do coração podem ir meio devagar.



PEIXES



A profissão vai exigir bastante da sua atenção. Um cuidado extra com o visual pode gerar alguns ganhos. A Lua promete novidades no amor.