Urano - Reprodução de Internet

UranoReprodução de Internet

Publicado 07/08/2022 06:00

ÁRIES



O seu lado aventureiro vai fazer hora extra hoje. Um encontro com a galera ajuda a levantar o astral. O alto-astral marca os momentos com o love.



TOURO



Curta o seu canto em paz e faça alguns ajustes na rotina. Ótimo dia para caprichar na faxina. Conversas animadas empolgam os assuntos do coração.



GÊMEOS



Um convite para sair com a galera pode render bastante. Há chance de pintar uma grana que não estava esperando. Pode se destacar na paquera.



CÂNCER



Os cuidados com a saúde se destacam. Capriche um pouco mais no visual, que pode receber elogios. Valorize os pontos em comum no amor.



LEÃO



Dia especial para investir em uma fezinha. Pode se dar bem em jogos e sorteios. Deve se divertir com as pessoas próximas. Há risco de briga no romance.



VIRGEM



Talvez seja hora de cuidar de assuntos que envolvem a família. Um passeio ou uma viagem pode animar seu coração. Contatinhos vão agitar a paquera.



LIBRA



O diálogo segue em alta e a solidão vai passar bem longe. Essa é a hora de investir numa mudança no visual. Um lance recente pode fluir.



ESCORPIÃO



Tire um tempinho pra colocar as contas em ordem. Se tudo vai bem, pode se mimar um pouquinho. Tome cuidado com a possessividade, escorpiana.



SAGITÁRIO



Reserve um tempo para curtir seus passatempos preferidos. Dedique um tempinho para se cuidar e rever alguns hábitos. Se jogue e abra esse coração.



CAPRICÓRNIO



O dia é excelente para tirar um tempo para descansar. Evite comentar demais sobre os seus planos. O romance recebe ótimas energias e deve ir bem.



AQUÁRIO



Amplie os seus horizontes e saia um pouco da mesmice. Colocar a mão na massa com assuntos domésticos também é um boa. Tudo vai bem no amor.



PEIXES



Anote as ideias de novos empreendimentos e objetivos. Curta o domingão com as pessoas que ama. Juras de amor vão derreter seu coração e te fazer feliz.