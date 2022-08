Lua - Reprodução de Internet

LuaReprodução de Internet

Publicado 13/08/2022 06:00

ÁRIES



O desejo de curtir o dia de folga vai falar mais alto. Evite comentar sobre dinheiro com qualquer um. Clima de mistério vai destacar os contatinhos.



TOURO



Divida suas boas ideias com pessoas próximas. Há risco de se aborrecer, mas use seu jogo de cintura que tudo vai ficar bem. O romance vai estar ótimo.



GÊMEOS



O serviço pode render muito. Os astros indicam que o dia é ideal para você focar em seus objetivos. A paquera pode demorar para engrenar, mas surpreende.



CÂNCER



Faça planos para curtir o final de semana. Cuide das pendências e se prepare para se divertir. Os assuntos do coração vão ter grandes momentos.



LEÃO



Vai começar o final de semana com o desejo de romper com o que te incomoda. Escute o seu sexto sentido. Invista na produção para abalar na paquera.



VIRGEM



Vai ser muito divertido botar o papo em dia com os amigos. Valorize a companhia das pessoas importantes O romance se torna mais leve e gostoso.



LIBRA



Aposte na diplomacia para manter a paz com todo mundo. Se organize direitinho e faça um esforço na saúde. Paquera pode evoluir para algo mais.



ESCORPIÃO



Vibes maravilhosas vão marcar o seu dia. Use e abuse da criatividade e comunicação. Há sinal de sucesso e muito romantismo no amor.



SAGITÁRIO



Curta bastante a família e o seu cantinho para recarregar as baterias. Faça um esforço e dê uma ajuda em casa. Um amor antigo pode reaparecer.



CAPRICÓRNIO



Use a sua comunicação para melhorar a interação com as pessoas. Vai precisar fazer alguns ajustes em seus planos. O romance vai viver um ótimo dia.



AQUÁRIO



Os astros estão favorecendo seus interesses para fechar um negócio. O esforço pode render uma graninha extra. Não seja possessiva com o mozão.



PEIXES



Vai ter um pique extra para encarar qualquer desafio. Tente ser mais maleável para não entrar em discussões. Tudo vai muito bem no amor.