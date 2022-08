Eclipse - Reprodução de Internet

EclipseReprodução de Internet

Publicado 11/08/2022 06:00

ÁRIES



Deve se esforçar para ajudar uma pessoa próxima. Tome cuidado com as finanças. Apesar de alguns desafios, você e o mozão vão se entender hoje.



TOURO



Pode fazer planos a longo prazo para conquistar reconhecimento. Faça um esforço para passar mais tempo com o pessoal de casa. A paquera pode surpreender.



GÊMEOS



O raciocínio rápido e habilidade para se comunicar serão reforçados. Seu maior desafio será manter o foco. Evite assuntos polêmicos com o par.



CÂNCER



No trabalho, aproveite para encerrar assuntos pendentes. Pode descobrir um segredo. A atração física movimenta a paquera e traz algumas surpresas.



LEÃO



O seu magnetismo e carisma vão dar um show hoje. Dê preferência para tarefas que podem ser feitas em equipe. O romance promete bons momentos.



VIRGEM



Vai ter facilidade para resolver qualquer pendência. Vale a pena redobrar a atenção ao lidar com informações. Aposte na descontração no amor.



LIBRA



Pode firmar contatos no trabalho. As tarefas em equipe contam com a proteção dos astros. O romance e a conquista prometem fortes emoções.



ESCORPIÃO



Assuntos antigos ou ligados à família vão pintar. Tome cuidado com gente folgada no trabalho. O excesso de apego pode atrapalhar a paquera.



SAGITÁRIO



Pode ser complicado manter o foco nas tarefas. O seu corpo precisa de atenção, não exagere no serviço. Uma conversa com o mozão pode render.



CAPRICÓRNIO



Se está sonhando em encher o bolso, os serviços do lar podem render. Os astros destacam seu sexto sentido. Um lance recente pode se firmar.



AQUÁRIO



Os astros podem trazer desafios ao longo do dia. Se concentre em concluir as suas tarefas. Controle o ciúme e seja carinhosa com o love.



PEIXES



Aliar intuição e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho. A saúde pode ter uma melhoria. Pode faltar energia para se dedicar mais ao mozão.