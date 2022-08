Trabalho - Reprodução de Internet

TrabalhoReprodução de Internet

Publicado 10/08/2022 10:07

Rio - Os rituais podem auxiliar a abrir os caminhos e atrair boas energias para um desejo virar realidade. Caso você esteja procurando melhorar a sua vibração no trabalho, tente pedir uma forcinha para a espiritualidade.

Ferva um litro de água. Acrescente um punhado de arruda e duas colheres de sal. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e deixe descansar por uma hora. Após esse período, coe a mistura. Quando estiver próximo do horário de entrada do seu trabalho, tome o banho higiênico e, em seguida, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando boas energias.