Simpatia - Reprodução de Internet

Publicado 08/08/2022 10:07

Rio - O amor pode bater à sua porta em breve e, para isso acontecer, é muito simples: tome um banho para aumentar o magnetismo e atrair quem deseja. Anote as receitas e aproveite essa oportunidade de ser feliz a dois!

Ferva a água e coloque uma fava de baunilha, três gotas de essência de rosa, sete cravos, três paus de canela, três colheres de sopa de açúcar mascavo e uma maçã. Espere até que a mistura volte a temperatura ambiente e coe. Depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, pedindo que os caminhos do amor estejam sempre abertos.