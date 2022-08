Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 09/08/2022 06:00

ÁRIES



Colocar as mãos na massa pode causar uma boa impressão na chefia. Segure a língua e pode se dar bem no trabalho. Um contatinho pode te conquistar.



TOURO



Pode planejar uma viagem, mas evite ficar perdida em pensamentos. O astral é favorável para obter conhecimento. A paquera tem tudo para ficar animada.



GÊMEOS



É um bom momento para colocar reformas e mudanças em prática. Pode mergulhar no trabalho com muita determinação. Sensualize nos flertes.



CÂNCER



Invista no diálogo e melhore a parceria com os colegas. Tente trocar conhecimentos com gente próxima. A vida amorosa ganha mais romantismo.



LEÃO



Boa parte do seu foco deve se concentrar no serviço. A saúde precisa de atenção e pode se livrar dos maus hábitos. O amor pode andar meio devagar.



VIRGEM



Evitar discussões e polêmicas hoje. Será possível dar a volta por cima e se destacar no trabalho. A sintonia com o mozão cresce e gera ótimos momentos.



LIBRA



Vai querer resolver pendências em casa. Só evite se envolver com tretas. No serviço, tarefas rotineiras devem correr bem. Um ex pode reaparecer.



ESCORPIÃO



Escolha as palavras com cuidado para evitar problemas de comunicação. Pode resolver assuntos que exigem a ajuda de outras pessoas. Tudo vai bem no amor.



SAGITÁRIO



As finanças devem se destacar hoje. Tire um tempinho para se organizar. A conquista não vai trazer novidades, especialmente se quer algo sério.



CAPRICÓRNIO



Tenha cautela para não se envolver com brigas em casa. No trabalho, aposte na simpatia para convencer os outros. Use e abuse do seu charme.



AQUÁRIO



Confie no seu sexto sentido e aja de forma mais reservada. Perda de informações podem prejudicar o serviço. Reforce os laços no relacionamento.



PEIXES



Bom astral para compartilhar suas ideias. As amizades se destacam e vai se divertir bastante com a galera. Excelente dia para os assuntos do coração.