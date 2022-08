Simpatia - Reprodução de Internet

Publicado 12/08/2022 10:07

Rio - As simpatias podem ser aliadas quando o assunto é se dar bem nos estudos. Elas garantem clareza da mente, atenção e ajudam na concentração. Estudar nem sempre é uma tarefa fácil, mas os rituais podem ajudar a melhorar a absorção do conhecimento e ajudar no êxito no aprendizado.

Simpatia para melhorar nos estudos



Acenda uma vela amarela. Em seguida, escreva em um papel o seu nome e a matéria da prova que você vai fazer. Coloque o papel ao lado da vela. Quando a vela apagar, descarte-a no lixo.