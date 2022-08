Urano - Reprodução de Internet

Publicado 12/08/2022 06:00

ÁRIES



Você vai fechar a semana fazendo planos grandiosos. Use o bom-senso para não torrar suas economias Há sinal de fortes emoções no amor.



TOURO



Mantenha o foco no trabalho e aja com determinação. Evite pressionar demais para as coisas serem do seu jeito. Há sinal de respeito na vida em casal.



GÊMEOS



O seu entusiasmo se destaca e você pode se empolgar nos planos do dia a dia. Pode ter novas ideias e disposição. O relacionamento vai amadurecer.



CÂNCER



Hoje, use e abuse da sua intuição para lidar com algumas mudanças. Algumas amizades podem sofrer abalos. Deve sair do zero a zero na conquista!



LEÃO



Aposte na cooperação para conseguir tudo o que deseja. Aproxime-se de quem tem ideias parecidas com as suas. A Lua estimula a paixão.



VIRGEM



As tarefas mais rotineiras podem render. O astral garante que será mais fácil colocar o trabalho em dia. Vai querer viver um relacionamento sério.



LIBRA



Há risco de brigar com o mozão por causa do ciúme. No trabalho, a Lua aumenta o seu foco. O seu charme fica em alta e se destaca na paquera.



ESCORPIÃO



O bom-senso e esforço serão as melhores armas para a profissão. Só tenha cautela com brigas com a família pela manhã. Tudo ótimo no amor.



SAGITÁRIO



Tome cuidado com gente fofoqueira no serviço. Aja com cautela ao escrever um e-mail. Programa caseiro fortalece os laços com o love.



CAPRICÓRNIO



As finanças estão em alta e pode querer se mimar com algumas comprinhas. Excelente dia para botar as mãos na massa. Você e o amor vão se divertir.



AQUÁRIO



As coisas podem ficar um pouco tensas em casa. Foque no que realmente importa e evite brigas. Os assuntos do coração vão ficar em segundo plano.



PEIXES



A Lua anuncia problemas nas comunicações hoje. Redobre o cuidado ao transmitir informações. Aposte no seu charme para fisgar um contatinho.