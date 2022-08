Simpatia - Reprodução de Internet

Publicado 11/08/2022 08:00

Rio - As simpatias ajudam a abrir os caminhos e a atrair a sorte. Além disso, também trazem proteção e bloqueiam as energias negativas. Este ritual aumenta a prosperidade e organiza as vibrações, fazendo com que elas circulem de forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.

Simpatia para driblar os desafios da vida



Faça uma lista com todos os desafios que estão atrasando a sua vida e impedindo a sua prosperidade. Em seguida, pique o papel em pedacinhos e descarte-o em um saco de papel em uma lixeira longe da onde você mora.