Publicado 14/08/2022 06:00

ÁRIES



O domingo começa mais preguiçoso, pedindo sossego. Pode ter boas notícias ao lidar com dinheiro. Se está só, um clima de mistério agita seu coração.



TOURO



Hoje, vai ser divertido reunir a turma. Também vai preferir ficar no seu canto e descansar um pouco. Amizade colorida pode animar a conquista.



GÊMEOS



A carreira vai estar protegida e você pode dar um salto importante em seus objetivos. Dedique uma atenção extra à aparência. Amigos podem ajudar no amor.



CÂNCER



Os astros prometem muita diversão na companhia das pessoas mais próximas. Aproveite para planejar a semana com cuidado. Vai ter chuva de contatinhos hoje.



LEÃO



As mudanças incentivam uma grande faxina em casa. Cuidar melhor da saúde também é uma boa. Vai viver muitos momentos de paixão com o love.



VIRGEM



Ótimo astral para quem tem planos de viajar. Só não vale deixar os cuidados com a saúde de lado. Na paquera, podem pintar contatinhos.



LIBRA



Pode começar o dia tendo que resolver tarefas. Coloque as coisas em ordem no lar. A Lua promete muita proteção para os assuntos do coração.



ESCORPIÃO



Vai contar com uma dose extra de sorte. Faça uma fezinha como quem não quer nada. Momentos românticos e declarações temperam a vida a dois.



SAGITÁRIO



Os astros enviam good vibes para a relação com a família. Tratamentos caseiros de beleza estão em alta. Pegue leve com o ciúme no relacionamento.



CAPRICÓRNIO



Alguns contatos podem evoluir para uma amizade sincera. Vai querer curtir a família e o seu canto. Um amor à primeira vista pode surpreender.



AQUÁRIO



Pode receber uma boa notícia envolvendo dinheiro. Oportunidade de investimento pode pintar. Mas tente descansar hoje. A paquera pode ter novidades.



PEIXES



A companhia dos amigos vai levantar o seu astral. A saúde pode pedir alguns cuidados extras. O romance vai estar protegido e pode gerar muita diversão.