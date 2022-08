Velas - Reprodução de Internet

VelasReprodução de Internet

Publicado 16/08/2022 10:07

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. As que usam essa comida tem a finalidade de resolver questões que envolvem dificuldades financeiras. O milho traz soluções para os problemas relacionados às finanças e, por isso, atraem prosperidade, fartura e abundância.

Simpatia para atrair abundância e melhorar as finanças



Coloque três moedas em um pires. Sobre ele, ao lado das moedas, acenda uma vela branca e faça uma prece com muita fé, pedindo prosperidade e abundância. Em seguida, dê as moedas para uma pessoa necessitada. Lave o pires e use novamente.