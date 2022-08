Trevo-de-quatro-folhas - Reprodução de Internet

Trevo-de-quatro-folhasReprodução de Internet

Publicado 16/08/2022 08:00

Rio - A lua crescente é o período em que as intenções e desejos plantados na lua nova prosperam. Por isso, é um bom momento para fazer as simpatias para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. Aprenda ritual para melhorar as finanças.



Simpatia para ter dinheiro o ano todo



Pegue um trevo-de-quatro-folhas e benze com água benta. Reze uma prece e coloque na bolsa ou na carteira, sem deixar que ninguém veja.