Publicado 17/08/2022 08:00

Rio - Os banhos energéticos são eficientes quando o assunto é atrair prosperidade e amor. Isso porque são propícios para aumentar o magnetismo e, também, para conquistar abundância.

Ferva dois litros de água. Ao alcançar a fervura, acrescente as pétalas de uma rosa vermelha e uma colher de canela. Desligue o fogo, espere esfriar e coe o ritual. Jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade no amor. Depois tome banho de higiene.