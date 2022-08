Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 17/08/2022 06:00

ÁRIES



Procure se concentrar nas suas tarefas. O astral vai exigir muito cuidado ao lidar com dinheiro. Na relação, pegue leve no ciúme e busque o equilíbrio.



TOURO



É bom aproveitar o dia para adiantar algumas coisas no serviço. Há sinal de tensão em casa. Se está a fim de alguém, invista nessa história.



GÊMEOS



A sua intuição deve ficar em alta. Pode ser uma boa ideia priorizar os serviços que podem ser feitos a sós. No romance, deixe as fofocas de lado.



CÂNCER



Pode contar com a colaboração de colegas hoje. As finanças vão pedir cuidado redobrado. Há sinal de sintonia com o par, mas cuidado com os gastos.



LEÃO



A vida profissional deve ocupar boa parte da sua atenção. Deixe as implicâncias pessoais para lá. Você e o love podem planejar algo importante.



VIRGEM



Ótima vibe para os serviços que podem ser realizados em equipe. Nem tudo pode correr como você espera. Bom astral para conquistar gente nova.



LIBRA



Vai demonstrar muito jogo de cintura para lidar com os imprevistos. Pode avançar em um acordo profissional. Dose extra de sensualidade no amor.



ESCORPIÃO



Priorize as tarefas que envolvem a colaboração. Tenha cuidado com a rivalidade no trabalho. Evite apontar os erros do parceiro no amor.



SAGITÁRIO



A saúde e o trabalho vão ser o seu foco hoje. Conclua as suas tarefas com determinação, mas não se descuide. O amor pode andar meio morno.



CAPRICÓRNIO



É melhor adiantar as suas obrigações. Caso alguns perrengues surjam, conte com criatividade e sorte. Bom humor e descontração ajudam na conquista.



AQUÁRIO



Assuntos domésticos ganham espaço. No trabalho, tudo deve correr às mil maravilhas, ainda no home office. Invente um programa mais romântico com o love.



PEIXES



Tudo que envolve contato com o público conta com vibes maravilhosas. Use a sua sensibilidade para convencer os outros. Um astral leve vai marcar a relação.