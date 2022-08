Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 18/08/2022 06:00

ÁRIES



O dia traz uma dose extra de sorte. Pode encontrar negócios lucrativos e fechar uma ótima parceria. Você tem tudo para arrasar na conquista.



TOURO



Talvez seja preciso ouvir sua intuição hoje. No trabalho, vai ter energia de sobra para lidar com as obrigações. Você vai dar um show na conquista.



GÊMEOS



Vai começar o dia mais sociável. A Lua avisa que alguns desafios devem surgir e vai ser necessário manter o foco. Seduza bastante o mozão.



CÂNCER



Os astros realçam a sua habilidade com dinheiro. Pode expandir seus horizontes e arriscar-se em algo novo. A paquera vai se animar.



LEÃO



Deve esbanjar confiança e energia neste dia. Foque sua atenção no serviço e faça planos ambiciosos. A conquista fica movimentada nas redes sociais.



VIRGEM



A sua intuição ganha reforço dos astros. A criatividade e o serviço em equipe vão estar em alta no trabalho. Vai conseguir animar o romance.



LIBRA



Adiante as tarefas pendentes só como precaução. A convivência com colegas traz alguns desafios. Aposte no seu poder de sedução com o love.



ESCORPIÃO



Os astros vão brilhar no trabalho e você pode receber uma promoção. A interação com os colegas é melhorada. Tudo vai bem na vida a dois.



SAGITÁRIO



Vai dar um gás e tanto nas suas obrigações. Apenas aja com mais cautela ao revisar arquivos e documentos. A relação pode cair na rotina.



CAPRICÓRNIO



Há sinal de muita facilidade para se entender com as pessoas. Forme novos contatos e conquiste clientes. Pode pintar um amor à primeira vista.



AQUÁRIO



Habilidade para conversar com as pessoas se destaca. Quem trabalha em home office pode ter alguns desafios. A paquera pode surpreender.



PEIXES



Tire proveito do raciocínio rápido e das suas boas ideias. Se tiver que lidar com clientes, você tem tudo para brilhar. Há sinal de alto-astral no amor.