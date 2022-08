Sol - Reprodução de Internet

SolReprodução de Internet

Publicado 20/08/2022 06:00

ÁRIES



O desejo de sair por aí e curtir os amigos se destaca. Raciocínio rápido e muita iniciativa te ajudam. Palavras picantes animam os momentos com o love.



TOURO



Você tem tudo para conseguir uma grana extra neste sábado. Você vai batalhar por melhores oportunidades de dindin. Paquera meio morna hoje.



GÊMEOS



Será fácil tomar decisões no trabalho. Faça contatos com pessoas e defina novos rumos. Seu jeito comunicativo terá papel importante no romance.



CÂNCER



A Lua indica que o seu pique pode cair. Utilize a sua intuição e aja de forma discreta. Novidades vão animar os assuntos do coração, se jogue.



LEÃO



Você tem tudo para se divertir com a galera e dar boas risadas. Aproveite para colocar uma nova ideia em prática. Os amigos podem apresentar contatinhos.



VIRGEM



A sua ambição será estimulada, virginiana. Você deve lutar pelos seus interesses e botar as mãos na massa. Há chance de se interessar por um crush.



LIBRA



Uma dose extra de energia vai pintar. Deixe a rotina para lá e se aventure um pouco. O amor vai ganhar um fôlego novo e muita diversão.



ESCORPIÃO



A Lua traz uma energia de renovação intensa e profunda. Pode surgir a chance de um novo emprego. Com o mozão, o clima vai esquentar bastante.



SAGITÁRIO



Faça novas conexões profissionais. Reserve tempo para se divertir e curtir a companhia das pessoas que ama. O romance ganha proteção e sensualidade.



CAPRICÓRNIO



O trabalho segue exigindo dedicação. Faça um esforço extra para concluir suas tarefas e depois descansar. A rotina pode pintar nos assuntos do coração.



AQUÁRIO



Faça uma fezinha hoje, pode se dar bem em sorteios. Pode se divertir com pessoas mais animadas. A sintonia do casal será de dar inveja em qualquer um.



PEIXES



O seu lado mais prático se destaca. Bote tudo em ordem em casa antes de curtir o fim de semana. O relacionamento tem tudo para se tornar mais sólido.