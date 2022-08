Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 23/08/2022 06:00

ÁRIES



O trabalho e a saúde serão seu foco. É um ótimo momento para fazer planos e cuidar melhor do seu corpo. A paquera anda mais devagar.



TOURO



Use e abuse do seu charme e encanto pessoal. Você vai conseguir trocar ideias com muita facilidade. Um lance passageiro pode animar seu coração.



GÊMEOS



Você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro. Aja de maneira mais discreta e tome cuidado com o que compartilha. Não exagere nas cobranças no amor.



CÂNCER



Vai estar mais segura e decidida. Se precisar de ajuda, procure os amigos. Um bate-papo com a turma pode te animar. Tudo vai bem no amor.



LEÃO



É ideal ficar mais na sua nesta terça-feira. Tente ser mais discreta. Pode pintar a vontade de ficar no seu canto e refletir, inclusive na relação.



VIRGEM



Os astros te ajudam a perseguir os seus objetivos. No trabalho, procure trocar ideias com colegas. A sintonia com o mozão segue firme e forte.



LIBRA



Um período de recolhimento vai surgir. Mas você deve cuidar de tudo o que aparecer no serviço. Com o mozão, tudo vai ficar mais sólido.



ESCORPIÃO



É dia de renovar as esperanças e planejar o futuro. O trabalho vai exigir atenção. Na vida a dois, pode se divertir e trocar muitos carinhos com o love.



SAGITÁRIO



Agarre qualquer oportunidade de dar aquele up no trabalho. O dia será perfeito para inovar. Os momentos de intimidade com o par prometem muito prazer!



CAPRICÓRNIO



Vai se entender melhor com os outros no serviço. É um ótimo momento para exercitar a empatia. A paquera promete aquecer seu coração.



AQUÁRIO



Até aquelas pendências mais chatas serão finalizadas hoje. Vai dedicar um tempinho para a casa e a saúde também. Use seu poder de sedução, bebê!



PEIXES



A criatividade e uma ótima comunicação serão seus trunfos nesta terça-feira. Pode se dar bem em apostas e sorteios. Vai deixar o mozão aos seus pés.